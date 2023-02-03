На уничтоженной базе оккупанты разместили военную технику и личный состав.

2 февраля в поселке Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области уничтожена нефтебаза, на территории которой оккупанты разместили военную технику и личный состав. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Безусловно, на той нефтебазе горючего не было, потому что рашисты его давно украли. Однако они там хранили технику и личный состав", — отметил он.

По информации Федорова, потери оккупантов в результате взрывов составляют сотни раненых. В частности, как заявляет мэр, в одно из учреждений, которое они ранее захватили и организовали там госпиталь, привезли восемь КамАЗов с ранеными.

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"То есть это сотни раненых, которых они насыпью привезли (с уничтоженной нефтебазы - УНИАН), - заявил мэр.

В то же время, по его словам, несмотря на огромные потери враг постоянно пополняет человеческие ресурсы.

"И, например, вчера местные жители на территории поселка Михайловка видели примерно 1,5 тыс." вагнеровцев", которых завезли на территорию нашего района", - добавил Федоров.

Потери оккупантов в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, в начале февраля жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Густой дым валил в нижней части города за Центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу. Мэр города сообщил, что это пылала база оккупантов.

Также известно, что в Мелитополе в больницу свозят большое количество раненых россиян. По словам мэра города, после несчастного взрыва на вражеском складе боеприпасов военные госпитали оккупантов заполнены дотла.

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