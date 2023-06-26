Он отметил, что украинцы используют Storm Shadow почти безошибочно.

Британский министр обороны Бен Уоллес прокомментировал влияние дальнобойных ракет Storm Shadow на ход войны в Украине.

Как отметил министр, предоставление ВСУ ракет Storm Shadow "оказало значительное влияние на поле боя", передает ЕвроПравда. "Их точность и способность эффективно попадать в цели по замыслу украинцев была почти безошибочной", – отметил он.

Министр добавил, что использование Storm Shadow сказалось на материально-техническом обеспечении и оперативно-тактическом контроле российских оккупантов.

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"Это показывает важность поражения глубокого тыла, и мы призываем партнеров предоставлять Украине дальнобойные системы", – указал чиновник.

В связи с этим он напомнил, что решение Британии, США и других стран предоставить ВСУ реактивные системы залпового огня – HIMARS, MLRS прошлым летом также повлияло на военные успехи украинцев и заставило россиян перенести командные пункты глубже в тыл.

"Ключевым здесь является осознание того, что если оккупанты выйдут за пределы поражения, мы должны вместе работать над тем, чтобы предоставить такое оборудование, которое позволит вернуть их в зону поражения", – пояснил Уоллес.

Кроме того, министр отчитывался, что его страна обеспечила подготовку 17 тыс. военнослужащих ВСУ и предоставила более 2,3 млрд фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2022-2023 годах.

Что такое Storm Shadow

Storm Shadow - крылатая ракета большой дальности, запускаемая с воздуха. Радиус ее действия составляет 250 км. Эта ракета тлько немного уступает американской системе класса "земля-земля" (ATACMS).

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