Подобные ракеты способны сбивать только системы Patriot и SAMP-T.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что ракеты, которые падают по баллистической территории, являются наибольшей опасностью для Украины. Они также являются непростыми целями для нашей противовоздушной обороны.

Ракеты "Искандер-М", которыми россияне атаковали Киев в ночь на 1 июня, являются именно такими. В эфире "24 канала" Кузан подчеркнул, что украинцам стоит не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку враг может ударить как баллистическими, так и крылатыми ракетами.

"По меньшей мере нужно придерживаться правила двух стен, а лучше всего – спуститься в укрытие. Заранее проверьте свою ванную комнату, свои укрытия в доме – чтобы эта комната была изолирована по крайней мере двумя стенами. Этого будет достаточно, чтобы защититься от обломков", – объяснил эксперт.

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Кузан отметил, что в Украине не так много комплексов, которые защищают от баллистических ракет. По его словам, их способны сбивать только системы Patriot и SAMP-T.

Атака РФ по Киеву 1 июня

1 июня россияне ночью ударили по Киеву, выпустив в направлении столицы 10 ракет "Искандер". Хотя все цели были уничтожены украинской ПВО, к сожалению, без жертв не обошлось.

В Деснянском районе Киева погибли три человека: мать, ее ребенок и еще одна женщина. Муж погибшей рассказал, что они как раз направлялись в укрытие в поликлинике. Люди долго стучали по дверям, однако укрытие так и не открыли.

Из-за трагедии в Киеве задержали четырех человек. В Офисе генпрокурора сообщили о задержании первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения, где расположено укрытие, его заместителя, а также охранника поликлиники.

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