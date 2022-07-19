Повреждены 10 многоэтажек в центре города.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску один человек погиб, шестеро получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Один погибший, шесть раненых - таковы последствия сегодняшнего ракетного удара по Краматорску. По выводам взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37", - рассказал он.

Кириленко добавил, что повреждены десять многоэтажек в центральной части города.

"Враг все чаще наносит ракетные удары по Донецкой области, не оставляя гражданским шансов на спасение. Поэтому в очередной раз обращаюсь ко всем, кто до сих пор остается на территории области, с призывом об эвакуации", - написал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сегодня, 19 июля, нанесли удар по центру Краматорска. При этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате сегодняшнего вражеского обстрела многоквартирного дома в Краматорске пострадали 10 человек.

Также из-за обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар.

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