Враг целился в водонапорную башню, которая полностью обеспечивает водой одну из громад Хмельницкой области.

Российские оккупанты сегодня, 5 июля, вечером выпустили по Хмельницкой области четыре ракеты, одну из них сбила украинская противовоздушная оборона.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Сегодня во время воздушной тревоги, около 19.45, рашисты выпустили четыре ракеты по территории нашей области. Одну ракету сбили наши силы ПВО, обломки упали на территории Шепетовского района. Три другие ракеты попали на территорию одной из громад Хмельницкого района",- отметил он.

Он добавил, что целью ударов была водонапорная башня, которая полностью обеспечивает водой громаду.

"В результате взрывов один человек ранен. Жертв нет", - сообщил глава областной военной администрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, около 19:00 была объявлена воздушная тревога в ряде областей Украины, в том числе на Хмельнитчине. Впоследствии городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о прилетах на территорию района.

Позже глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о трех "прилетах" в результате вражеского ракетного удара.

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