Президент Украины призвал россиян не молчать, чтобы не стало слишком поздно.

Президент Владимир Зеленский призвал россиян не молчать и осудить террор против Украины, иначе террористы придут и за ними. Это предупреждение прозвучало в вечернем видеообращении главы государства.

Так, президент обратился к людям "в России и из России", которые не могут найти слова для осуждения российского террора, хотя "прекрасно всё видят и знают".

"Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", – сказал Зеленский.

Удар по многоэтажке в Днепре

В субботу, 14 января, российские войска осуществили новый массированный обстрел ракетами украинской инфраструктуры. Одна из ракет ударила по жилой многоэтажке в Днепре.

В результате этого попадания один из подъездов 9-этажного здания полностью обрушился, похоронив под собой всех, кто в этот момент находился дома. Согласно последним данным, погибли 30 человек, 73 получили ранения, еще 33 считаются пропавшими без вести.

При этом в российском медиапространстве не скрывают радости от гибели гражданского населения Украины в результате ракетных ударов армии РФ.

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