Сейчас происходят ремонтные работы в городе по восстановлению электроснабжения.

В результате ракетного удара русских захватнических войск по городу Бровары Киевской области жертв нет, но часть города обесточена.

Об этом городской голова Игорь Сапожко сообщил в социальной сети Facebook.

"Произошло повреждение объектов городской инфраструктуры. Вследствие этого возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в городе. Осталась без света часть домов по следующим улицам: Броварской Сотни, Владимира Великого, Гагарина, Героев Небесной Сотни, Киевская, Короленко, Марии Лагуновой, ул. Независимости, Олимпийская, Поповича, Сергея Москаленко, Симона Петлюры, Симоненко, Шевченко. Сейчас в Броварах привлечены все соответствующие службы для ликвидации последствий вражеской атаки", - сообщил Сапожко.

Городской голова добавил, что ситуация постепенно налаживается, делаются аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. "Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотведению, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы", - отметил он.

"И самое главное. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших", - заявил Сапожко.

Как сообщал УНИАН, утром оккупанты нанесли ракетный удар по ряду инфраструктурных объектов Броварской общины.

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