Тела 20 погибших идентифицированы.

Один человек до сих пор считается пропавшим без вести после ракетного обстрела ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, тела 20 погибших идентифицированы.

Об этом Национальная полиция сообщает в Telegram.

Как отметил начальник отдела криминалистического обеспечения Главного следственного управления Национальной полиции Игорь Малыш, сейчас на месте разрушенного российскими войсками торгового центра продолжаются поисково-спасательные работы, один человек до сих пор считается без вести пропавшим.

Также в сообщении сказано, что специалисты-криминалисты фиксируют последствия военного преступления, изымают остатки боеприпасов и идентифицируют погибших людей. Уже установлено 20 человек, которые были в списках без вести пропавших.

При этом отмечается, что специалистам-криминалистам ГСУ с помощью уникальной технологии скоростного установления ДНК уже в течение первых 20 часов удалось идентифицировать сильно обгоревшие фрагменты тел погибших людей.

Как сообщал УНИАН, 27 июня оккупанты запустили ракеты по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, где находилось более тысячи человек.

2 июля правоохранители сообщили, что в результате разрушений здания погиб 21 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы. Всего было обнаружено 29 фрагментов тел.

К разбору завалов привлекалось более 1 тыс. 60 человек и почти 140 единиц техники.

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