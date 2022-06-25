Президент отметил, что десятки ракет были выпущены по Украине, чтобы показать, что якобы российской армии что-то удастся.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшние массированные удары врага - это ракетная показуха, которая не способна сломать дух украинцев.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

Президент напомнил, что сегодня оккупанты запустили десятки ракет по украинским территориям.

"Все они были запущены с одной целью - показать, что якобы Россия что-то может дожать, что якобы российской армии что-то удастся. Сегодня начался пятый месяц полномасштабной войны. Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет", - отметил он.

По словам Зеленского, сейчас идет такой этап войны – сложный морально, эмоционально.

"Когда знаем, что у врага все равно ничего не выйдет, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных границ, не чувствуем, сколько еще ударов, потерь и усилий будет, прежде чем увидим, что победа уже на нашем горизонте. Но это не нас, а мы дожмем. Никакие российские ракеты, никакие удары не способны сломать дух украинцев", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, ночью Россия впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 для ударов по Украине с территории Беларуси. По стране выпустили более полусотни ракет различных типов.

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