После нескольких дней ракетных обстрелов зерновой инфраструктуры минувшая ночь прошла относительно спокойно.

Враг взял паузу в ракетных обстрелах Украины и сосредоточился на разведывательной деятельности. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками "Шахедов" в нашей зоне ответственности", – сообщила она.

Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются собрать информацию о размещении систем ПВО, а также о припортовой инфраструктуре. Ночью украинская ПВО как раз сбила пять вражеских дронов-камикадзе над южными региононами Украины.

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Российские обстрелы юга Украины

17 июля Россия вышла из "зерновой сделки", в рамках которой Москва обязывалась не препятствовать морскому экспорту зерна из Украины. Уже ближайшей ночью после этого армия агрессора начала наносить прицельные ракетные и дроновые удары именно по портовой инфраструктуре Украины.

Последняя такая атака состоялась в ночь на 21 июля. Россияне потратили несколько ракет, чтобы уничтожить ангары с зерном в Одесской области. В Минобороны РФ заявили, что в этих ангарах готовили "теракты" против России.

В целом за прошедшую неделю агрессор уничтожил несколько десятков тысяч тонн украинского зерна. Как подсчитали в ООН, уничтоженного продовольствия хватило бы, чтобы кормить 270 000 человек в течение года.

Издание Financial Times полагает, что целью российских ракетных ударов по зерновой инфраструктуре является попытка выбить Украину с мирового рынка зерна, где Россия тоже является крупным экспортером.

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