Он отметил, что во всех "Искандерах", "Кинжалах" и других российских ракетах, а также в "шахедах" были обнаружены десятки иностранных компонентов.

В российских ракетах и "шахедах", которые были использованы для удара по украинской энергосистеме 22 марта, было более 7 тыс. иностранных компонентов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Во всех этих "Искандерах", "Кинжалах" и других российских ракетах, в "шахедах" десятки компонентов, которые завозятся для террора из других стран", - сказал глава государства.

Он отметил, что в ракетах, которые были использованы против энергосистемы Украины 22 марта, было не менее 300 типов компонентов из 10 стран. Вместе с "шахедами" в целом не менее 7,5 тыс. компонентов.

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"Каждый из них - это нарушение санкционных режимов против России, каждый - это чья-то попытка сделать деньги на уничтожении жизней. Нужно это остановить", - подчеркнул Зеленский. В связи с этим он отметил, что партнерам важно совместно действовать каждый раз, "когда ракеты и дроны пытаются уничтожить жизнь, действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его".

Атака на Украину 22 марта

22 марта оккупанты нанесли массированный комбинированный удар "шахедами" и ракетами различных типов по энергосистеме Украины. РФ выпустила 151 средство поражения. Силы ПВО сбили 92 вражеские воздушные цели: 55 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 35 крылатых ракет, две ракеты Х-59.

Одной из целей атаки, по которой враг выпустил 8 ракет, стала ДнепроГЭС. Объект был выведен из строя.

В правительстве назвали эту атаку одной из крупнейших на украинскую энергетику с начала войны.

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