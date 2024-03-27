В частности, Черник рассказал о ракетах, которые можно использовать для противодействия "Цирконам".

Российские ракеты "Циркон", которые враг начал применять во время атак по Украине, можно сбить немалым количеством средств. Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник.

"У наших союзников только систем Patriot изготовлено более 1000 установок. Если бы только одна Саудовская Аравия решилась поделиться хотя бы третью часть своих установок, то это нам бы очень сильно помогло. А таких ракет как MIM-23 Hawk изготовлено более 40 тысяч – это невероятно много", – заявил он в эфире "24 канала".

Он также рассказал об интегрированной ракете Sidewinder класса "воздух - воздух", разработка которой началась в середине 1950-х годов. По словам Черника, таких ракет более 200 тысяч, AIM-7 Sparrow – более 70 тысяч, а AIM-120 AMRAAM – более 20 тысяч единиц.

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"То есть есть и сами пусковые установки, есть и ракеты, авиации также достаточно, просто нашим союзникам надо наконец перейти психологическую черту. Никакого технического аспекта давно нет", – добавил он.

Что об атаках ракетами "Циркон" говорят эксперты

Военно-политический аналитик Александр Коваленко считает, что Россия начала запускать по Украине ракеты "Циркон", чтобы проверить, способна ли украинская ПВО их перехватить. В частности, враг "тестирует" западные системы Patriot и SAMP/T.

В то же время руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий говорит, что ракеты "Циркон" летят "не туда, куда надо" и выполняют не ту работу, для которой приспособлены. По его словам, боевая часть ракеты содержит не более 40 килограммов взрывчатки.

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