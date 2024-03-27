Эта ракета еще не доработана до полноценного боевого применения.

Ракеты "Циркон" не выполняют определенную боевую задачу. Они "летят не туда, куда надо". Об этом рассказал руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий в комментарии Суспільному по результатам экспертизы обломков "Циркона".

"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" - все это слова, а на самом деле до боевого применения ракете еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена", - пояснил эксперт.

По его словам, украинская ПВО способна их сбивать - обломки, пораженного 25 марта "Цирконца" свидетельствуют, что ее сбила системы Patriot. Кульчицкий отметил, что боевая часть ракеты содержит не более 40 килограммов взрывчатки.

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"Анализы мы еще поводим, определим какое именно там вещество. Но боевая часть мала: в сравнение и боевой частью таких ракет как X-101 и X-22 не идет", - подытожил эксперт.

Ракеты "Циркон" - последние новости

7 февраля и 25 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами, которые аналитики определили как "Циркон". Официально в Воздушных силах применение этих ракет во время мартовской атаки пока не подтвердили.

В ВМС заявили, работа по выявлению и уничтожению пусковых установок российских ракет "Циркон" ведется и будет продолжаться.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предупредила, что Россия может продолжить точечный террор ракетами повышенной дальности "Циркон", которые она держит в оккупированном Крыму.

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