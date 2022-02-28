Диверсанты либо помогают оккупантам, либо открыто работают на них.

Одесса и Одесская область нашпигованы диверсантами.

Об этом заявили в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего похода.

"Город Одесса и вся Одесская область нашпигованы диверсионными элементами, которые либо помогают оккупантам, либо открыто работают на них. Они передают данные о передвижении и размещении военных, наносят метки, подают световые сигналы, запускают дроны в неразрешенных местах и фотографируют местность, передавая всю информацию врагу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что совместными силами военнослужащих, пограничников, нацгвардейцев диверсантов каждый день выявляют и задерживают.

Украинские военные просят граждан сообщать в ближайшее отделение полиции или на блокпосты о подозрительных скоплениях людей, передвижении по городам и поселкам неизвестных, которые появились недавно.

Как сообщал УНИАН, в Одессе при задержании диверсантов тяжело ранен начальник регионального управления сил территориальной обороны "Пивдень" ВСУ Станислав Ярмола.