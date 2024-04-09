Среди заключенных - гражданские люди, в частности, свезенные из Каховского района.

Стало известно, что оккупанты удерживают определенное количество похищенных украинцев в пыточной, которую обустроили на территории оккупированной Новотроицкой общины Генического района Херсонской области.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на собственные источники, которые находятся в оккупации. По данным ведомства, россияне обустроили для задержанных застенок в селе Отрадовка - в подвале Дома культуры.

"Его площадь очень большая и есть достаточно комнат, где ребят держат по одному. Некоторых из них очень сильно пытают и принуждают к сотрудничеству", - рассказал источник.

По его словам, в этом застенке оккупанты удерживают гражданских пленных. Среди них - Алексей Гринько, которого похитили 22 марта этого года в поселке Любимовка Каховского района, и Александр Герчаковский, похищенный 14 марта в Каховке. Также там Денис Шум, братья Иван и Антон Штепы, которых схватили в поселке Горностаевка еще в ноябре 2023 года.

В подвале дома культуры оккупанты удерживают еще одного жителя Горностаевки, фамилию которого пока установить нет возможности. Центру удалось связаться с жителями Одрадовки и соседних сел Новотроицкой громады - они подтвердили информацию о пыточной.

"Знаю, что в нашем доме культуры в Отрадовке есть подвал, в который российские военные свозят "неблагонадежных" людей. Их там пытают. Россияне уже не раз угрожали отправить туда на подвал других людей, если им что-то не понравится", - рассказали жители оккупированной территории.

По их словам, в самом Доме культуры также постоянно находятся российские военные.

Указанный Дом культуры - огромен по площади. Это следствие гигантомании советских чиновников и Виталия Сторчака, многолетнего председателя бывшего местного колхоза "Степной". Во время оккупации левобережной части Херсонщины Сторчак перешел на сторону врага. Он умер 14 марта 2024 года в возрасте 92 лет. С врагом сотрудничает его сын Александр Сторчак, бывший сельский голова Одрадовки и депутат Новотроицкого районного совета в 2015-2020 годах.

Александр Сторчак, 1973 г. р., ранее стал главой оккупационной администрации Отрадовки. Он занимался проведением незаконного "референдума" и всех "выборов" оккупантов. Сторчак-младший организует пропагандистские мероприятия и сдает российским спецслужбам людей с проукраинской позицией.

Как отмечается, Одрадовка известна тем, что в январе 2023 года из нее российские оккупанты показательно-принудительно выселили нескольких местных жителей за "проукраинскую пропаганду и сопротивление работе оккупационной администрации".

Обстоятельства задержания украинцев

По данным ASTRA, братья Штепы и Денис Шум были задержаны без объяснения причин. Тогда же был задержан и еще один местный житель - 27-летний Руслан Руснак, который умер прямо в здании "МВД" поселка после допроса. В его пытках признались те же полицейские, которые задерживали Штепов и Шума.

Россия замучила Руслана Руснака на Херсонщине

Напомним, в оккупированной Горностаевке Херсонской области задержаны сотрудники оккупационной "полиции", которые во время допроса до смерти замучили украинца Руслана Руснака. По данным ASTRA, Руснака задержали в Горностаевке утром 20 ноября 2023 года. Его доставили в так называемое "отделение МВД" на улице Торговая, 12. Это здание 13 ноября атаковали беспилотники.

Руснака тогда подозревали в том, что это он передал ВСУ информацию о расположении здания, хотя адрес, точная геолокация и так находятся в свободном доступе в интернете. Через несколько дней после смерти Руснака в Горностаевке были задержаны еще шестеро мирных граждан (возможно, больше). Двух молодых людей позже отпустили, но как минимум трое из задержанных бесследно исчезли. Это братья-близнецы Иван и Антон Штепы и 23-летний Денис Шум.

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