Пионтковский отметил, что есть несколько факторов, говорящих о том, что Путин не готов использовать ядерное оружие.

Угроза со стороны России использовать ядерное оружие – это блеф.

Такое мнение в интервью УНИАН озвучил российский публицист Андрей Пионтковский.

"Мне эти разговоры о ядерном оружии уже надоели. Тем более, что это блеф недавнего юбиляра. Я на эти темы говорю уже несколько месяцев. Моя точка зрения всегда была, что вероятность использования Путиным тактического ядерного оружия в Украине крайне мала", - заявил публицист.

Пионтковский отметил, что есть несколько факторов, говорящих о том, что Путин не готов использовать ядерное оружие.

"У меня есть три аргумента в поддержку этой точки зрения, и после событий последних дней, включая заявления Байдена, Салливана, Блинкена, а также ответного заявления из Москвы, моя уверенность в том, что это маловероятно, только усиливается. Первое: этот удар не имеет никакого военного значения. Это просто чудовищное преступление. Предположим, он уничтожит какой-то украинский город. Погибнут десятки, может быть, сотни тысяч людей. И что, Украина перестанет сопротивляться? Запад перестанет ее поддерживать? Ничего подобного. Наоборот – реакция будет только обратная. Это бессмысленно с военной точки зрения. Ядерный удар не решает ни одной военной проблемы для России", - заявил Пионтковский.

Он также отметил, что за ядерным ударом неминуемо последует наказание.

"Второе: действительно за этим последует очень серьезное наказание. Об этом американские военные неоднократно предупреждали своих российских коллег и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли говорил об этом с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым, а Остин говорил об этом с Шольцем. Байден на прошлой неделе трижды сказал: "Putin- don’t, don’t, don’t", - отметил Пионтковский.

"Чтоб никаких не было уже сомнений. Когда Путин во время своей безумной эскалации с 19 сентября, когда он объявил мобилизацию, аннексию, взорвал трубопроводы и снова начал угрожать ядерным оружием, американцы в воскресенье, 2 октября, специально выпустили Салливана и Блинкена. Мы привыкли, что эти люди отражают несколько расходящуюся точку зрения в американской администрации. Остин и Блинкен – это верные друзья Украины. Остин 25 июня повторил, что цель США в этой войне, это победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такой степени, чтобы она никогда не смогла повторить подобную агрессию. Вот это он повторяет все время", - заявил Пионтковский.

Он также напомнил, что при каждом пакете помощи Салливан пытается частично сократить эту помощь.

"На следующий день выступает Салливан и уточняет, что цель США – не допустить поражения Украины. Эта разница не просто стилистическая. Она имеет практическое значение. При каждом пакете помощи Салливан пытается или частично сократить эту помощь, или исключить какую-то критическую часть. Иногда ему удается. Всем надоела уже дискуссия, передадут они или нет ракеты ATACMS для HIMARS дальностью 300 км. Внутри администрации Байдена есть борьба", - заявил Пионтковский.

По его словам, Байден специально выпустил обоих, и Салливана и Блинкена, чтоб донести совершенно ясный месседж для Кремля.

"Чтоб в Кремле не было никаких сомнений по поводу ответа на использование ядерного оружия, Байден специально выпустил обоих, и Салливана и Блинкена, чтоб донести совершенно ясный месседж для Кремля… Салливан обещал России в случае ядерного удара по Украине катастрофические последствия, а Блинкен – ужасающие. Это были постановочные интервью. Корреспондент спрашивал, есть ли в администрации точные планы и протоколы. Они ответили: "Да есть. Мы сообщили об этом нашим русским коллегам, и им это хорошо известно", - заявил Пионтковский.

Война в Украине и угроза ядерного удара:

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы и объявили об их аннексии.

Перед этим глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на эти территории будет распространяться ядерная доктрина РФ.

А в конце сентября Путин заявил, что использует все имеющиеся средства в случае появления угрозы территориальной целостности РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

6 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимиру Путину не удастся сохранить свою жизнь, если Российская Федерация применит ядерное оружие.

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