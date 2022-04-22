В течение нескольких дней или недель глава Кремля может откорректировать какие-то очевидные ошибки, сказал журналист.

После неудачного наступления на Киев российский президент Владимир Путин решил взять на себя обязанности главнокомандующего. Отныне глава Кремля лично будет отдавать приказы в войне с Украиной.

Об этом в интервью популярной политике заявил журналист Bellingcat Христо Грозев.

"Он понимает, что это (неудавшаяся попытка штурма Киева – ред.) огромная репутационная цена для него самого. Поэтому ему просто остаться в старой позиции и верить этим людям, которые обещают что-то новое сейчас - это невозможно", - считает Грозев.

Грозев добавил, что, по данным его источников, Путин пытается все контролировать самостоятельно и давать инструкции, потому что уже никому не доверяет: "Он реально сейчас пытается сам участвовать и быть реальным главнокомандующим. Это будет очень интересно. Новая стадия этой войны, в которой Путин не верит никому и сам приказывает".

В течение нескольких дней или недель глава Кремля может откорректировать какие-то очевидные ошибки, но, убежден Грозев, не сможет построить новую стратегию войны против Украины.

"Посмотрим через неделю... Чем больше он лично участвует, тем хуже будет для стратегии", – сказал Грозев.

Что предшествовало

21 апреля во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали", где находятся сотни гражданских и военных.

До этого территорию завода неудачно атаковали с неба.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает это решение свидетельством того, что у России просто нет достаточного количества войск в настоящее время, чтобы взять под контроль огромную площадь предприятия.

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