Появление заявлений Путина именно за день до начала Глобального саммита мира свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира, заявили в МИД.

Президент России Владимир Путин сделал очередной ряд манипулятивных заявлений, цель которых - ввести в заблуждение международное сообщество, подорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно этих заявлений.

"Абсурдной является попытка Путина, который спланировал, подготовил и воплотил вместе со своими сообщниками крупнейшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, выставить себя в роли миротворца и выдвигать варианты завершения начатой им войны, которые подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН", - заявили во внешнеполитическом ведомстве. Видео дня

В МИД подчеркнули, что все озвученные Путиным ультиматумы, уже много раз звучали из Москвы и ничего нового в этих очередных заявлениях нет. В то же время показательным является время их озвучивания. Отмечается, что забрасывая такие сигналы в информационное пространство накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите.

"Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира. Убеждены, что все миролюбивые страны, которые уважают Устав ООН и искренне стремятся к восстановлению мира в Украине, прекрасно осознают реальные мотивы российских заявлений и не допустят ввести себя в заблуждение. Путин не стремится к миру, он стремится к расколу мира. Он прекрасно понимает, что мощный голос мира, который прозвучит на Глобальном саммите мира в Швейцарии, станет первым практическим шагом к справедливому миру. В планах России - не мир, а продолжение войны, оккупация Украины, уничтожение украинского народа и дальнейшая агрессия в Европе", - подчеркнули в министерстве.

Заявления Путина относительно Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Он отметил, что Украина должна полностью вывести свои войска со всей территории этих областей, а также отказаться от членства в Североатлантическом Альянсе.

"Как только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений. Наша принципиальная позиция - нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация", - сказал Путин.

Он заверил, что речь идет не о замораживании войны, а о ее окончательном завершении. При этом кремлевский правитель требует зафиксировать в международных договорах статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей "как регионов РФ".

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