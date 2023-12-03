Украинцы превосходят россиян по качеству войск, руководства, командования и управления, а также вооружений, которые США и другие страны предоставляют Киеву.

В Белом доме прокомментировали решение российского президента РФ Владимира Путина увеличить численность армии.

Украинцы превосходят россиян по качеству войск, руководства, командования и управления, а также вооружений, которые США и другие страны предоставляют Киеву, заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на онлайн-брифинге в Белом доме.

"Здесь нет сомнений, что он (Путин) буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше", – сказал он.

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Поэтому, добавил представитель Белого дома, поскольку Путин не может сравниться с этим качеством, он отвечает тем, что пытается достичь своих целей за счет человеческой массы, как это происходило во время боевых действий под Бахмутом.

"Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться. Поэтому наша настойчивая рекомендация Путину состояла бы в том, чтобы он отказался от этого, и вообще вышел из Украины, и тогда ему не придется беспокоиться об увеличении своего войска", – сказал Кирби.

Планы Путина по увеличению армии - детали

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 209 130. При этом 1 320 000 человек из этого числа – военные.

В Министерстве обороны страны-агрессора отметили, что в соответствии с указом Путина от 29 ноября 2023 г., предельная численность ВС РФ увеличена на 170 тыс. военнослужащих. При этом в оборонном ведомстве уверяют, что планы Путина реализуются за счет граждан, которые "изъявляют желание проходить военную службу по контракту".

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