Российский президент Владимир Путин пригрозил странам, которые попытаются пересечь "красную линию" России.
Об этом шла речь во время ежегодного обращения к Совету Федерации 21 апреля.
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При этом реакцию Кремля он называет "сдержанной" и "без иронии скромной", и что Россию, мол, "цепляют то здесь, то там – безо всяких причин".
Путин утверждает, что Россия не хочет сжигать мосты, и пригрозил тем, кто хочет их "сорвать", "асимметричным и быстрым" ответом. Кремль же способен, уточняет российский президент, принять любое решение.
"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения", – заявил Путин.
Глава Кремля упомянул о "красной линии", границы которой будет устанавливать сама Москва.
"Но надеюсь, никому в голову не придет мысль перейти так называемую "красную линию" России, а где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", – добавил он.
Стягивание войск РФ к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
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