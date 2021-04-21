Путин пригрозил тем, кто хочет "сорвать" мосты, "асимметричным и быстрым" ответом / Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин пригрозил странам, которые попытаются пересечь "красную линию" России.

Об этом шла речь во время ежегодного обращения к Совету Федерации 21 апреля.

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При этом реакцию Кремля он называет "сдержанной" и "без иронии скромной", и что Россию, мол, "цепляют то здесь, то там – безо всяких причин".

Путин утверждает, что Россия не хочет сжигать мосты, и пригрозил тем, кто хочет их "сорвать", "асимметричным и быстрым" ответом. Кремль же способен, уточняет российский президент, принять любое решение.

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения", – заявил Путин.

Глава Кремля упомянул о "красной линии", границы которой будет устанавливать сама Москва.

"Но надеюсь, никому в голову не придет мысль перейти так называемую "красную линию" России, а где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", – добавил он.

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Автор: Яна Ставская