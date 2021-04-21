Границы "красной линии" будет устанавливать сам Кремль "в каждом конкретном случае".

Российский президент Владимир Путин пригрозил странам, которые попытаются пересечь "красную линию" России.

Об этом шла речь во время ежегодного обращения к Совету Федерации 21 апреля.

Читайте такжеБольшинство украинцев считают, что на Донбассе идет война между Украиной и РФ-опрос

При этом реакцию Кремля он называет "сдержанной" и "без иронии скромной", и что Россию, мол, "цепляют то здесь, то там – безо всяких причин".

Путин утверждает, что Россия не хочет сжигать мосты, и пригрозил тем, кто хочет их "сорвать", "асимметричным и быстрым" ответом. Кремль же способен, уточняет российский президент, принять любое решение.

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения", – заявил Путин.

Глава Кремля упомянул о "красной линии", границы которой будет устанавливать сама Москва.

"Но надеюсь, никому в голову не придет мысль перейти так называемую "красную линию" России, а где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", – добавил он.

Стягивание войск РФ к границе Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская