По его словам, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения.

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент РФ Владимир Путин ошибается, если считает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине.

Об этом пишет Sky.news.

Бернс сказал, что российский президент ошибется, полагая, что он может выиграть кровавую войну на истощение против Украины, как ранее было доказано, что он ошибался, полагая, что его войска могут захватить Киев в течение первых дней вторжения.

По его словам, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом, и снова не прав: "Он настаивает на том, что Украина — не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор".

Напомним, 20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сформулировал расширенные географические цели российской войны в Украине, подтверждая давнюю оценку ISW о том, что Россия имеет территориальную цель за пределами Донецкой и Луганской областей.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что в течение 90 дней россияне продвинулись на Донбассе всего на 9-16 км, это не очень много. По его словам, боевые действия на Донбассе очень интенсивные и характеризуются большим насилием.

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