По словам Маломужа, Россия и в дальнейшем будет обстреливать гражданское население, инфраструктуру и энергетику Украины.

Президент России Владимир Путин постарается поднять ставки в захватнической войне против Украины. В частности, он будет использовать и ядерные угрозы.

Как заявил в эфире телеканала Freeдом бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, Россия продолжит обстрелы украинского населения и инфраструктуры.

"В перспективе Путин будет пытаться поднимать ставки, чтобы пугать Украину и Запад. Россия будет обстреливать гражданское население, инфраструктуру, энергетику. У России еще есть несколько сотен ракет, но и у нас сильнее ПВО, а потому эффекта будет меньше", – пояснил Маломуж

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Он также добавил, что Путин перешел черту, нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины. По его словам, такие действия российских оккупантов не нравятся не только Западу, но и Китаю и Турции, поскольку это террор и акты геноцида.

"Ядерные угрозы и ракетный террор – это уже о международном терроризме. И об этом свидетельствуют заявления G7, на это намекает Китай и Индия, власти которой даже отказались от встречи с Путиным. Также Эрдоган называет вещи своими именами", – отметил экс-глава разведки.

По словам Маломужа, Путин хочет подавить дух украинского народа, потому что он не ожидал такого сопротивления. Именно поэтому глава Кремля и в дальнейшем будет обстреливать Украину и продолжит угрожать ядерным оружием.

В то же время Маломуж подчеркнул, что Запад предупредил Путина о том, что будет соответствующая реакция на такую угрозу. А поскольку российский диктатор боится смерти и ответного удара, он не решится применить ядерное оружие.

Война в Украине: прогнозы

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского о выводе войск России из Украины на Рождество. Он считает, что Москва не пойдет на такой шаг.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов заявил, что защита Украины от ракет, которые Иран может передать России, "очень слабенькая". Жданов отметил, что вероятность передачи таких ракет России составляет 50 на 50.

В то же время Белый дом финализирует подготовку к отправке Украине американских ЗРК Patriot. При этом, передача еще должна быть одобрена главой Пентагона Ллойдом Остином и утверждена подписью Джо Байдена.

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