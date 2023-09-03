На следующей неделе лидер Турции должен посетить Сочи и встретиться с президентом РФ перед саммитом G20.

На фоне обращение МИД Украины к властям Турции по поводу важности восстановления "зернового соглашения", эта тема может стать "центральной" в разговоре между Путиным и Эрдоганом на встрече лидеров на следующей неделе.

Ожидается, что во время визита президента Турции в Сочи он подробно обсудит с лидером РФ этот вопрос, сообщает турецкое издание TRT Haber.

"Важнейшим пунктом повестки дня будет зерновой коридор", - говорят СМИ.

Перед визитом Эрдогана министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже посетил Москву и провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Тогда Фидан акцентировал на необходимости возрождения Черноморского зернового соглашения.

Предполагается, что во время непосредственных переговоров между Эрдоганом и Путиным этот вопрос рассмотрят с более "стратегической" точки зрения.

Также среди тем на повестке дня - новый обмен пленными между Россией и Украиной, а также обсуждение войны в Украине и Сирии.

Кулеба назвал встречу между Эрдоганом и Путиным "последним шансом"

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что встреча лидера Турции с Путиным может стать последним шансом для Украины в вопросе возобновления "зерновой инициативы", из которой вышла Россия еще 17 июля.

Министр указал, что сентябрь станет решающим периодом в вопросе безопасности экспорта украинских зерновых в акватории Черного моря.

Ранее несколько источников сообщили Bloomberg, что Эрдоган планирует посетить РФ на следующей неделе - до 8 сентября, чтобы обсудить важные вопросы до заседания группы G20, которое состоится в Индии.

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