Чтобы закончить "48-часовую" операцию по захвату города хотя бы к исходу третьего месяца, Россия задействует дополнительные силы.

Развитие ситуации на Авдеевском направлении говорит о том, что российская армия не имеет шансов захватить город до Нового года, на что так надеются в Кремле. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, бои на этом направлении сохраняют достаточно высокую интенсивность, но теперь противник использует преимущественно пехоту без существенной поддержки бронетехники. Значимого успеха это не дает, и ключевые высоты остаются за ВСУ. На некоторых участках противник даже отступает.

"Это всё указывает на то, что до общения Путина со СМИ и народомассой, а так же под Новый год и его обращению к потребителям информационного фаст-фуда, окружить Авдеевку, теми силами, что задействованы, не удастся", – подчеркивает Коваленко.

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Военный обозреватель отмечает, что для "ускорения процесса" командование российской армии попытается пустить в ход на этом направлении новые армейские соединения. Но это порождает вопрос - где россияне будут брать силы, когда к январю эти резервы закончатся.

Битва за Авдеевку – последние новости

Как писал УНИАН, ожесточенный штурм Авдеевки, вероятнее всего, является попыткой Кремля обрадовать россиян видимым "успехом" на фронте и в такой обстановке объявить, что Путин в пятый раз намерен баллотироваться на пост президента. Например, именно так на причины битвы за Авдеевку смотрит президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, накануне россияне значительно снизили интенсивность штурмовых действий под Авдеевкой из-за тяжелых потерь, понесенных в предыдущие дни.

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