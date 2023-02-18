Эксперт считает, что это делается для того, чтобы в очередной раз попытаться поднять ставки в переговорах с Западом.

Президент России Владимир Путин во время "празднования" годовщины полномасштабного наступления на Украину, которое якобы запланировано на 22 февраля, может объявить об изменении ядерного законодательства. Об этом сообщил директор Украинского института будущего, бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

"Они будут праздновать на концерте в "Лужниках" (стадион в Москве – УНИАН), не думаю, что будут какие-то важные заявления. Единственное, что мы можем теоретически услышать от Путина – это об изменении ядерного законодательства о применении ядерного оружия. Это для того, чтобы в очередной раз попытаться поднять ставки в переговорах с Западом. Единственное, чем он может поднимать ставки, – это ядерное оружие", - сказал Денисенко.

По его словам, нельзя исключать, что Россия будет менять ядерное законодательство, но говорить о том, что после таких изменений до запуска ядерных ракет один шаг, нельзя.

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Ядерный шантаж кремля

Недавно Россия впервые за 30 лет вывела в море ядерное оружие. В то же время в Белом доме уверены, что Россия не станет применять ядерное оружие. США дали ясно понять, что последствия применения ядерного оружия будут катастрофическими. Китай тоже сказал России не делать этого.

По словам политолога Владимира Фесенко, таким образом Путин пытается "взять на слабо". "Однако очень заметно по косвенным признакам: не только запад, но и Россия боится прямого военного столкновения", - отметил эксперт.

Зато разведка Норвегии сообщает, что риск применения тактического ядерного оружия РФ в водах Арктики увеличился.

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