Владимир Зеленский считает, что режим тишины может быть установлен лишь тогда, когда состоится его встреча с Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин должен публично взять обязательства по прекращению огня.

Об этом Зеленский сказал во время участия в сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отметил президент, пока он не видит желания РФ прекратить боевые действия.

"Когда обе стороны хотят прекращения огня – они это делают. Мы это проходили несколько лет с Российской Федерацией на контактной линии на Донбассе. Они говорят, что мы договариваемся, потом нарушают (договоренности о прекращении огня)", – сказал Зеленский.

Глава государства обратил внимание на то, что даже когда речь идет о режиме тишины в Мариуполе для проведения совместной с ООН операции по эвакуации гражданских лиц, все равно происходят обстрелы и бомбежки.

Зеленский считает, что режим прекращения огня может быть установлен только тогда, когда состоится его встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

"Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда на это время будет режим прекращения огня. Поскольку в противном случае не будет встречи. И тогда, возможно, мы с ним договоримся лично. Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня. И желательно публичные", - подчеркнул он.

При этом президент Украины отметил, что режим прекращения огня не означает, что российские войска могут остаться там, где они сейчас находятся, и будет некий замороженный конфликт.

"Мы не пойдем на замороженный конфликт", – резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский озвучил два требования к России. Так, президент заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Украине незаконно оккупированный Крым.

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