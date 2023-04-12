Камера зафиксировала, как украинского воина спасло стечение обстоятельств.

Воин 35 отдельной бригады морской пехоты чудом уцелел после стрелкового боя с российскими оккупантами. Пуля попала в стену над головой бойца.

Как сообщили в пресс-службе бригады, момент боя попал на видео. Во время контактного боя с противником воин вел стрельбу по врагу, а тот дал ответную очередь.

"Родился в рубашке! Камера зафиксировала, как одна из пуль пролетела над шлемом морпеха. Пусть судьба и в дальнейшем оберегает наших побратимов от вражеских нападений", - говорится в сообщении.

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Война в Украине: новости с фронта

Эпицентром самых жестких боевых действий остается Донбасс. Там идут тяжелые бои на нескольких направлениях. Особенно "горячо" в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 72 атаки россиян.

При этом авиация Сил обороны нанесла 13 ударов сосредоточению личного состава и военной техники россиян. Также защитники Украины сбили два БПЛА захватчиков типа "Орлан-10".

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