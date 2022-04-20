Речь идет о Валерии Кулешове.

Во временно оккупированном Херсоне утром убили известного пророссийского блогера и псевдоволонтера Валерия Кулешова.

Об убийстве в своем Facebook сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.

Известно, что Кулешова расстреляли у подъезда его дома в Шуменском микрорайоне. Он находился в авто Mazda серого цвета. Инцидент произошел 20 апреля в 8.15 по Киеву.

Местные знали его как пророссийского блогера. С начала активной фазы войны Кулешов вел прямые трансляции с мест боев.

После захвата города рашистами начал "волонтерить". Его так называемым штабом был бывший офис партии мэра Игоря Колыхаева. Очевидно, что оккупанты его, в отличие от других волонтеров, не трогали. Там неоднократно видели депутатов городского совета и активистов, пишет Херсонское издание "Мост".

Есть предположение, что для россиян Кулешов в Херсоне играл роль активиста и лидера общественного мнения.

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Об этом заявила представитель Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

Она добавила, что в самом Херсоне продолжается агитация оккупантами населения к организации квазиреспублики, однако херсонцы не поддаются.

"Держитесь, мы скоро будем", – подчеркнула она.

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