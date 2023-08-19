По словам политолога Андрея Пионтковского, "мирные инициативы" лидера Турции о войне - пшик, в сравнении с тревожной риторикой лиц, близких к Байдену.

Против Украины, прикрываясь особенностями процессов американской бюрократии, ведет скрытую игру команда чиновников, приближенных к президенту США Джо Байдену.

Политолог Андрей Пионтковский сравнил их действия с "мирными инициативами" лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, риторика последнего - давно уже не новость для Киева. Он ведет циничную игру в свою пользу и, вероятно, все же добьется от Путина возобновления зернового соглашения в рамках личной встречи, которая может состояться в августе. Как известно, Москва заявила о выходе со сделки 17 июня, пригрозив усилением дестабилизации и опасности в водах Черного моря.

"Это абсолютно циничная игра Эрдогана, он прекрасно понимает, что никаких мирных переговоров (с Украиной - УНИАН) Путин не хочет реальных. Он выполняет некий ритуал, есть вещи которые ему очень нужно получить от Путина", - заявил Пионтковский.

Политолог отметил, что два года назад Эрдоган уже действовал "силовыми" методами на встрече с Путиным в Сочи: "Путин ему уступил тогда в трех важнейших направлениях, где по существу турецкие и российские войска противостояли друг друг - в Карабахе, Сирии и Ливии, но получил от него обещание "миротворствовать". Эрдоган немедленно поехал во Львов, они встречались после встречи с Путиным с Зеленским", - отметил Пионтковский.

В этом контексте становится более тревожно от риторики, которую продвигает одна из групп американского руководства. В частности, речь идет о Джейке Салливане - советнике президента США по национальной безопасности, а также директоре ЦРУ в администрации Байдена Уильяме Бернсе. Пионтковский назвал их группой "Салливан-Бернс".

"Они намного более тревожные. Потому что у этой части руководства до недавнего времени был инструмент давления на Украину по поставкам вооружения... Уже ясно, что украинцам не дадут это оружие в рамках текущего контрнаступления: истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Это, в том числе, несмотря на все бюрократические объяснения о пилотах, летчиках и аэродромах со стороны США - один из инструментов давления", - считает Пионтковский.

По его словам, они хотят добиться на поле боя в Украине "почетной ничьи" для Путина.

"Они (Салливан-Бернс - УНИАН) хотят этой почетной "ничьи" для Путина. Вот это серьёзный вопрос. Так что "мирные инициативы" Эрдогана мы можем вынести за скобки", - считает Пионтковский.

Украина "не светят" истребители F-16 в этом году

Напомним, 16 августа спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украине не стоит ждать поставки истребителей F-16 со стороны США и стран-партнеров. Самолеты попадут к ВСУ не раньше весны 2024 год, уточнял Игнат.

Недавно издание Washington Post сообщило, что на территории США учения первой группы украинских летчиков на F-16 завершатся только летом 2024 года. При этом координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби уточнял, что США и партнеры делают все, чтобы этот процесс как можно быстрее стартовал.

Как известно, 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе часть союзников Украины зафиксировала намерения тренировать украинских летчиков на F-16, подписав общий меморандум.

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