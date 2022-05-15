Температура горения таких снарядов составляет примерно 3 000 градусов по Цельсию, их применяют для создания массовых очагов пожара.

В связи с информацией о применении врагом запрещенных зажигательных снарядов против защитников Мариуполя с "Азовстали" открыто уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"14 мая 2022 года вооруженными силами РФ в очередной раз осуществлены атаки на защитников города Мариуполя, которые удерживают позиции на территории ЧАО "МК "Азовсталь". Согласно данным из открытых источников, захватчики применяют зажигательные снаряды с термитными слоями, которые запрещены нормами международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Как отмечается, температура горения таких снарядов составляет примерно 3 тысячи градусов по Цельсию и они предназначены для поражения живой силы и техники противника путем создания массовых очагов пожара.

Ситуация на "Азовстали":

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

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