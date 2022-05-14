По словам Труханова, защитники Мариуполя отстаивают Украину, оттягивают на себя большую часть российских войск.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Мариуполь спасает Одессу.

Об этом в интервью Радио НВ заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По словам Труханова, защитники Мариуполя отстаивают Украину, оттягивают на себя большую часть российских войск.

"Действительно, это продолжается. Мариуполь спасает не только Одессу, на мой взгляд, а Украину в целом, потому что та самоотверженность, которую проявляют наши военные в Мариуполе, - это действительно пример героизма. Я считаю, мы в Одессе чувствуем себя в относительной безопасности, потому что там сражение идет в прямом смысле не на жизнь, а на смерть", - отметил мэр.

Ситуация на "Азовстали":

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

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