Среди раненых трое детей.

Прокуратура начала производство по факту обстрела Березнеговатской общины Николаевщины, в результате которого погиб ребенок и ранены еще 5 человек, среди которых трое детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как говорится в сообщении, 3 сентября российские военные осуществили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов села Висунськ Березнеговатской объединенной территориальной общины. В результате вражеского обстрела погиб 8-летний мальчик, пять местных жителей получили ранения, среди которых трое детей. Повреждены частные жилые дома.

Видео дня

"За процессуального руководства Николаевской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении ОГП.

Отмечается, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщала, что на Николаевщине в результате обстрелов оккупационных войск погиб 8 - летний ребенок, шестеро получили ранения, из них - двое детей.

Вас также могут заинтересовать новости: