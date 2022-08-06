Марченко приехал помогать Киму.

Генерал Дмитрий Марченко, который вновь прибыл в Николаевскую область, будет координировать действия военных с гражданской администрацией.

Об этом шла речь в интервью главы Николаевской ОВА Виталия Кима изданию "Главком".

Ким объяснил, что его друг Марченко, которого, по его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вернул на Николаевщину поосле его письма, не будет руководить обороной региона.

"Несмотря на то, что Марченко - мой друг и мы общаемся, я всегда ставил интересы государства выше, чем личные отношения. К тому времени он выполнил свою задачу. Мавр сделал свое дело - Мавр может идти. В дальнейшем для других задач Генштаб определил других людей. И я с этим согласился, потому что понимал всю эту ситуацию. По состоянию на теперь, когда система ВСУ уже хорошо работает, Марченко приехал помогать, условно говоря, мне по поводу сотрудничества военных с гражданскими. Мы хоть и военная администрация, но у нас нет генеральских погон. У военных есть своя история - логистика, коммуникация, обеспечение, бумаги какие-то надо оформить. И именно на эту работу Марченко и вернулся. Именно помогать мне, он не руководит обороной или атакой. Война - это же не только стрельбы", - подчеркнул он.

Напомним, 44-летний генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко до апреля руководил обороной Николаева, а затем был переведен на другой участок фронта. В июле его снова вернули на Николаевщину.

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