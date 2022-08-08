Известно, что произошло это в районах Бахмутского, Бахмута и Яковлевки.

На Бахмутском направлении российские оккупанты осуществляли обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 8 августа.

Отмечается, что противник задействовал авиацию неподалеку Бахмута, Яковлевки и Зайцево.

"Враг продолжает ведение разведки, не жалея личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что противник пытался вести штурмовые действия неподалеку Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.

Отметим, что наличие разведгрупп может свидетельствовать о том, что оккупанты уже пытаются войти в Бахмут, но сильно получают по зубам от ВСУ.

Вместе с тем, как писал УНИАН, как заявил заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко, в Бахмуте из-за постоянных обстрелов российской армии ситуация ухудшается, но остается контролируемой.

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