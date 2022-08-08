Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке.

На востоке украинские военные отбили наступление и штурм российских оккупантов на нескольких направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6: 00.

"На Краматорском направлении... с целью улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского. Уже традиционно понес потери и отошел", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник безуспешно пытался вести штурмовые действия неподалеку Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины, однако отошел.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, но успеха не имел и отошел.

"Также оккупанты вели наступательные действия в направлениях Марьинки и Шевченко. Украинские воины встретили оккупантов точным огнем и отбросили назад", - рассказали в Генштабе и добавили, что украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке.

Напомним, Вооруженные силы Украины готовятся идти в контрнаступление на юге, в связи с чем жителей Херсонской и Запорожской областей призывают немедленно эвакуироваться, отметила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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