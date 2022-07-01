По словам председателя Верховного суда Всеволода Князева, эти дела рассматривают в первую очередь, несмотря на нехватку во всех украинских судах 50% судей.

Приоритетом для украинских судов на сегодня есть рассмотрение уголовных производств относительно военных преступлений.

Об этом председатель Верховного суда Всеволод Князев сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, на сегодня большинство дел по военным преступлениям еще находятся на этапе досудебного расследования, но часть этих дел уже получили суды. В дальнейшем ожидается увеличение количества таких дел, что, при условии большой нехватки судей, станет большой нагрузкой на судебную систему. Ведь сейчас нехватка судей во всех украинских судах составляет 50%.

"Мы понимаем, что эти дела (относительно военных преступлений - УНИАН) на сегодня в приоритете, как для украинских судов, так и для всего общества. Поэтому эти дела рассматриваются нашими судами в первую очередь. В основном это дела о преступлениях российских оккупантов, которые квалифицированы как нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также нарушение законов и обычаев войны", - отметил Князев.

Председатель Верховного суда добавил, что, учитывая приоритетность в рассмотрении дел в отношении военных преступлений и благодаря сотрудничеству по этому поводу с Офисом генпрокурора, суды смогут справиться с нагрузкой.

"Эти дела распределяются не только на один суд или на какое-то определенное количество судов, они распределяются по всем судам Украины, по всем областям и районам. Чтобы эти дела могли рассматриваться максимально быстро и могли быть вынесены законные и обоснованные приговоры, были внесены соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые позволяют передавать рассмотрение этих дел в суды, обслуживающие территорию, где находится орган досудебного расследования, что закончил расследование соответствующего преступления", - отметил Князев.

Председатель Верховного суда добавил, что суды уже выносят приговоры в процессах о военных преступлениях, по которым назначаются наказания в виде лишения свободы.

"Выносятся приговоры, там где нарушение законов и обычаев войны, как по известному делу Шишимарина, об убийстве российским оккупантом гражданского лица, был вынесен приговор, которым было приговорено это лицо к пожизненному лишению свободы", - сказал Князев.

Председатель Верховного суда добавил, что украинские суды будут рассматривать дела в отношении военных преступлений, которые были совершены на территории Украины, кроме тех, которые будут рассматриваться МКС и тех, которые будут рассматриваться специальным трибуналом.

"Когда будет заключено соответствующее международное соглашение на этот счет, я думаю, парламент внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс, и мы предусмотрим механизм передачи этих дел в международные судебные органы", - проинформировал Князев.

Председатель Верховного суда добавил, что также сейчас украинские суды рассматривают дела, касающиеся коллаборационизма, уклонение от мобилизации, дела относительно незаконного распространения информации о местах нахождения подразделений ВСУ и военной техники.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в Украине был осужден первый российский военный, командир отделения в/ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области", сержант Вадим Шишимарин за умышленное убийство гражданского на Сумщине. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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