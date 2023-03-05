Всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от российской оккупационной администрации относительно постановки на воинский учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения.

Российские оккупанты 5 марта планируют начать очередную волну мобилизации местных жителей в Горловке Донецкой области.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"С целью восполнения масштабных потерь в живой силе, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области, с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от российской оккупационной администрации относительно постановки на воинский учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения.

Потери России в войне в Украине

Согласно последним данным Генштаба, с начала войны в Украине Россия потеряла убитыми более 152 тысяч солдат.

В то же время главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что потери РФ уже превысили 200 тысяч человек.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, чтобы разгромить армию агрессора, ВСУ должны уничтожать по 5 тысяч оккупантов в день.

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