Делегация Швеции посетила место массового захоронения людей в Буче и увидела разрушенные и поврежденные после "русского мира" дома в Бородянке.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон посетила Бучу и Бородянку в Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Делегация посетила место массового захоронения людей, которых убили и замучили россияне, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче.

Также премьер-министр своими глазами увидела разрушенные и поврежденные после "русского мира" дома в Бородянке.

Андерссон отметила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы сражаются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности, - это абсолютная правда.

Война в Украине и позиция Швеции:

2 июня 2022 года Швеция анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут противокорабельные ракеты, противотанковые гранатометы и снайперские винтовки.

По состоянию на начало июня 2022 года с начала войны Швеция уже предоставила 10 000 противотанковых пушек AT4, которые представляют собой 84-миллиметровые неуправляемые реактивные снаряды и переносные одноразовые пусковые устройства, произведенные шведской компанией Saab Bofors Dynamics. Дальность стрельбы AT4 – от 200 до 600 м.

AG 90 - шведское маркировки американской 12,7-мміліметрової снайперской винтовки Barrett M82. Ее максимальная дальность эффективной стрельбы - 1,8 км

6 июня 2022 года Швеция заявила о том, что предоставит Украине противотанковое оружие и снайперские винтовки.

Швеция также передала Украине многоразовые гранатометы Carl Gustaf. С помощью одного из них взорвали танк Т-90М "Прорыв".

Также Швеция объявила, что пожертвует 60 миллионов шведских крон (более $6 миллионов) в фонд НАТО, созданный для поддержки Вооруженных сил Украины. А еще 100 миллионов выделят на поддержку нашей страны в гражданской сфере.

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