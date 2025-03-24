Отмечается, что масла в огонь подлили санкции в отношении Ирана.

Цены на нефть выросли в понедельник, 24 марта. Инвесторы взвешивали последствия новых санкций США в отношении Ирана и переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией, что может привести к увеличению российских поставок.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 4 цента до 72,2 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 8 центов до 68,36 доллара. Ранее цены на нефть упали.

Рыночные настроения в отношении цен на нефть в последнее время улучшились, вероятно, благодаря техническому отскоку от предыдущих условий перепродажи, усилению рисков предложения, связанных с санкциями США в отношении иранского экспорта, и некоторому оптимизму в отношении того, что ответные пошлины США могут оказаться менее жесткими, чем ожидалось, сказал рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг.

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Поставки иранской нефти в Китай сократятся после введения США новых санкций против частного нефтеперерабатывающего предприятия и танкеров, что приведет к росту стоимости транспортировки, но трейдеры ожидают, что покупатели найдут обходные пути, чтобы сохранить хотя бы часть поставок.

"Однако более широкие перспективы спроса и предложения по-прежнему остаются неопределенными. Переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией повышают перспективы увеличения российского экспорта в случае окончательного урегулирования, в то время как повышение добычи ОПЕК+ в апреле указывает на дальнейшее увеличение предложения", - добавил Йеап.

Аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тазава отметил, что "ожидания прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной и возможного ослабления санкций США в отношении российской нефти оказали давление на цены".

"Но инвесторы удерживают крупные позиции, поскольку оценивают будущие тенденции добычи ОПЕК+ после апреля", - добавил эксперт.

ОПЕК+ сокращает добычу на 5,85 млн баррелей в день, что составляет около 5,7% мирового предложения.

Цены на нефть - последние новости

10 марта цены на нефть продолжиоли падать из-за опасений по поводу влияния пошлин президента США Дональда Трампа на мировую экономику и спрос на топливо. При этом рост добычи производителей ОПЕК+ охладили аппетит инвесторов.

18 марта цены на нефть начали расти выросли из-за нестабильности на Ближнем Востоке, а также планов Китая по стимулированию экономики. При этом опасения относительно мировой экономики, пошлин США и переговоров России и Украины о прекращении огня сдерживали рост.

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