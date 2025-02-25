Ранее СМИ сообщили о таком обращении Москвы к Вашингтону.

Если США перестанут предоставлять Украине разведданные, это негативно повлияет на возможности нанесения ударов вглубь РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире на "Радио NV".

"Это очень плохо. Не "пропало все", но очень плохо. Мы очень зависим от разведывательных данных. Начиная с того, что происходит на поле боя. Это разведка тактическая, небольшая. И стратегическая разведка - это перемещение российских военных вдоль линии разграничения, то, что происходит в российских тылах", - сказал Ступак.

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Он пояснил, что Соединенные штаты в частности могли передавать информацию Украине о размещении российской стратегической и тактической авиации. В частности, в Крыму и Запорожской области.

"Именно благодаря разведывательной информации - спутники, перехват переговоров, позволяло нам делать огромные удары и россияне теряли свои самолеты. Это было для них очень больно. Поэтому такие сплетни являются болезненными, неприятными для нас. Это дополнительный звоночек для нас", - добавил Ступак.

Сотрудничество Украины и США

Накануне журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Россия не хочет быстрого окончания боевых действий в Украине. Они также отметили, что Россия просит остановить обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном.

Кроме того, журналисты отмечают, что Трамп нацелен на быстрое окончание войны в Украине. Для этого у него было два варианта - давить на Украину и Россию. По мнению журналистов, американский президент выбрал более простой путь, начав давить на Киев.

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