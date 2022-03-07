На Луганщине семеро украинских полицейских перешли на сторону врага. По этому факту уже открыли уголовное производство.
Как сообщает пресс-служба Офис генпрокурора, прокуроры областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также государственной измены (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Установлено, что семь действующих работников полиции Луганщины в условиях военного положения предали Украину и перешли на сторону врага, сотрудничая с оккупантами.
Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданный враждебным силам на территории Луганской области "отдел полиции "ЛНР".
Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ разбомбили оккупантов на Луганщине - у русских потери в живой силе и технике.