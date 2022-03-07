Один из фигурантов возглавил незаконно созданный враждебным силами на территории Луганской области "отдел полиции "ЛНР".

На Луганщине семеро украинских полицейских перешли на сторону врага. По этому факту уже открыли уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба Офис генпрокурора, прокуроры областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также государственной измены (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Установлено, что семь действующих работников полиции Луганщины в условиях военного положения предали Украину и перешли на сторону врага, сотрудничая с оккупантами.

Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданный враждебным силам на территории Луганской области "отдел полиции "ЛНР".

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ разбомбили оккупантов на Луганщине - у русских потери в живой силе и технике.

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