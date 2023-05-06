В сети появилось видео, на котром зажигательными боеприпасами обстреливают один з районов Бахмута.
Видео опубликовали Силы специальных операций ВСУ в своем Telegram. Утверждается, что это Бахмут после обстрела зажигательными боеприпасами РСЗО "Град" российскими окупантами.
"Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли. Однако воины ССО и других подразделений Сил обороны продолжают мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага" - сообщила пресс-служба ССО Украины.
Очень похоже на то что это наши позиции, и голос за кадром принадлежит кому-то из украинских бойцов, предположительно из ССО.
В то же время спутники НАСА зафиксировали сильные пожары на северо-западе Бахмута, именно там, где обороняются наши бойцы.
Ситуация в Бахмуте - последние новости
Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Продолжаются не только оборонительные, но и активные наступательные действия украинских воинов.
Оккупанты явно не успевают захватить Бахмут к 9 мая, как планировали. За прошедшие сутки ВСУ достигли успехов в ряде локальных контратак в самом городе и его окрестностях.
Правоохранители под обстрелами вывезли группу людей из Бахмута. Четверых удалось спасти, одна женщина погибла.