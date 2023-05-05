Удалось спасти четырех человек.

Правоохранители под обстрелами вывезли группу людей из Бахмута. Четверых удалось спасти, одна женщина погибла.

Так, в Главное управление Нацполиции в Донецкой области поступила информация, что около 20 человек находятся в здании, которое расположено в максимальной близости к линии фронта. К их спасению привлекли полицейских, спасателей, представителей ОВА, парамедиков и спецназовцев.

Для эвакуации выбрали ночное время, поскольку по этому району бьют из артиллерии, РСЗО, минометов и ПТУРов. Маршрут проработали совместно с Вооруженными Силами Украины. Военные на спецтранспорте забирали людей и в оговоренной локации передавали их полицейским, горожан вывозили отдельными группами.

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Эвакуировать удалось лишь пятерых человек, которые в то время находились в укрытии, местонахождение других неизвестно. По дороге оккупанты накрыли экипажи огнем, убив пожилую женщину на глазах у сына.

Известно, что семьи эвакуированных мужчин вывезли из города ранее. Они около месяца жили в укрытии и питались из запасов. Их разместили в шелтере и накормили, теперь их ждет полное медицинское обследование и психологическая помощь.

Эвакуация в Украине: последние новости

Ранее в полиции Донецкой области призвали ускорить эвакуацию людей из Константиновки, поскольку российские захватчики систематически обстреливают город.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 23 марта заявил, что в Бахмуте остаются менее 3,5 тысяч человек. По его словам, это люди, которых не удается уговорить эвакуироваться из города.

С начала апреля в 21 населенном пункте Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей - на момент ее объявления там оставалось 126 несовершеннолетних.

В конце апреля сообщалось, что в Авдеевке остается более 1700 человек, в частности - один ребенок, которого скрывают родители.

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