Локация и тип примененного оружия дают основу для интересных предположений.

Возможной целью сегодняшнего ракетного удара в селе Верхнесадовое возле Севастополя мог быть подземный командный пункт Черноморского флота РФ. Ракеты Storm Shadow, которыми вероятно был нанесен удар, способны на это, пишет украинский портал Defense Express.

На видео, которые распространились в Сети, виден довольно густой дым к северу от Верхнесадового. Перед этим местные жители смогли снять пролет крылатых ракет, которыми были Storm Shadow или SCALP. Местные оккупанты традиционно сообщили о банальном возгорании травы и ничего не сказали о ракетах.

Как отмечает Defense Express, рядом с этим поселком расположен защищенный резервный командный пункт Черноморского флота РФ, который мог стать целью ракетного удара. Этот командный пункт был создан еще в советское время, а во время аннексии Крыма в 2014 году был захвачен одним из первых.

Командный центр имеет наземные здания, подземные бункеры и развитую систему антенн для связи с флотом и высшими штабами. Поскольку этот объект принадлежит Украине, о нем хорошо известно украинским военным.

"И несмотря на защищенность такого рода объекта для Storm Shadow - это цель под которую она создавалась. Дело в том, что 450-кг боевая часть ракеты состоит из лидирующего кумулятивного заряда, который образует отверстие и уже основной осколочно – фугасной части, которая взрывается в середине", - отмечает Defense Express.

Издание напоминает, что ракеты Storm Shadow применяли для ударов по ключевым защищенным объектам Ирака в 2003 году и по бункеру ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2012 году. Также этими ракетами били по заводу по производству химических боеприпасов в Сирии в 2018 году и по пещерному комплексу ИГИЛ в Ираке в 2021-м.

"То есть эти ракеты действительно могут уничтожать крайне защищенные объекты. Но кроме точных координат, которые конечно были, и самих средств, для результативного удара конечно надо знать точное его время, потому что просто поразить объект, или поразить его во время пребывания в нем высокопоставленных лиц - это разные вещи. И в этой ситуации остается надеяться, что все три фактора сошлись", – пишет издание.

О том, что удар таки был результативным, свидетельствуют сообщения в сети, что к Верхнесадовому из Севастополя двинулась колонна пожарных машин и карет скорой помощи.

Удар по Крыму 20 сентября – что известно

Как писал УНИАН, сегодня около полудня был атакован район города Инкерман, где расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ. Также пропагандистские каналы сообщили о взрывах в Севастополе в районе аэродрома Бельбек.

Позже представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил украинский удар по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму. По его словам, продолжается комплекс мер украинских сил безопасности и обороны.

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