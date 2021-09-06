Флаг прибыл в Авдеевку из Киева, где он побывал на Марше защитников.

Украинские волонтеры и военные запустили над оккупированным боевиками и российской армией Донбассом гигантский сине-желтый флаг.

Фотографии этого события были опубликованы в соцсетях.

Патриоты запустили флаг, прикрепив его к воздушным шарм. В Авдеевку его привезли из Киева, где он побывал на Марше защитников. А в столицу флаг доставили из Краматорска.

Читайте такжеНад Крымом появился украинский флаг (фото)"Накануне 8 сентября хочу напомнить нашим небратьям: "Победили фашистов - победим и рашистов". Слава Украине!" - пишет автор.

Комментаторы восприняли эту новость с трепетом: "аж слезы на глазах", "горжусь, что и мое имя там есть", "очень приятно видеть этого красавца".

Напомним, ранее в этом году ко Дню Государственного Флага Украины, 23 августа, возле храма Василия Блаженного в небо тоже при помощи воздушных шаров запустили сине-желтый флаг.

Автор: Станислав Кожемякин