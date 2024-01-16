Глава СН признался, что ему пришлось немного преувеличить реальное положение дел, но эта тактика была правильной.

Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия признался, что в начале войны во время переговоров с россиянами в Стамбуле напугал заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу Александра Фомина.

Как рассказал Арахамия в комментарии УНИАН, когда встал вопрос возможного захвата Киева, экс-глава МВД Денис Монастырский сказал, что нет времени готовить какие-то механизмы, нужно просто людям на улицах раздавать оружие.

"Это сработает как определенный психологический фактор и для людей, чтобы они не сбежали из города, и для россиян, потому что оружия на руках много, и люди будут сопротивляться", - отметил Арахамия.

Заместитель Шойгу Фомин, представлявший России на переговорах в Стамбуле, спросил: "Чем вы будете сопротивляться?". Арахамия ответил ему резко, немного преувеличив масштабы раздачи оружия гражданским.

"А я говорю, что по состоянию на сейчас, пока мы с вами разговариваем, я немножко украсил, конечно, уже роздано полмиллиона автоматов, а когда мы закончим сегодня, будет больше миллиона. А когда мы уедем, будет уже два миллиона. Сказал, что у вас нет шансов взять город. И это сработало", - добавил Арахамия.

Переговоры с Россией - что известно

В последнее время некоторые лидеры западных стран начали утверждать, что пришло время договориться о прекращении войны на Украине. Однако аналитики считают, что этот способ мышления упускает из виду масштабы целей России и то, что Кремль реально может предложить.

В ГУР отмечают, что Кремль обеспокоенным тем, что долгая война несет в себе риски дестабилизации внутри России. По данным украинской разведки, враг видит опасность и в сохранении Украиной выхода к Черному море.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, мирные переговоры с Россией могут произойти только после того, как российские войска покинут территорию Украины. "Уход" из Кремля Владимира Путина сам по себе не является основанием для начала переговоров.

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