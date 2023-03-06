Экипаж был шикарный, отметил один из бойцов бригады "Холодный Яр".

В Украине погиб целый танковый экипаж 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Погибли скромные, веселые и искренние ребята, написала пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова в Facebook. "...Наши дорогие ребята отошли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, такие веселые, скромные. Они были великолепны. Покойтесь с миром. И пусть ваши убийцы будут прокляты и не найдут покоя ни при жизни, ни после смерти", - говорится в сообщении.

Боец 93-й бригады Владимир Дьяченко в комментариях под постом Рыбаковой поделился сведениями о работе этого экипажа и поблагодарил погибших за проделанную работу.

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"Экипаж был шикарный. Сколько раз они реально помогали нам. Всегда прикрывали пехоту. Благодарность величайшая!!! Земля вам, ребята, пухом! Слава Украине", - написал воин.

По данным фонда "Вернись живым", во время битвы за город Бахмут Донецкой области погибли Андрей Мельник (водитель-механик), Виталий Кобец (командир экипажа, позывной "Тяпа") и Сергей Леонтьев (наводчик).

Стоит отметить, что Кобец участвовал в боях в Изюмском районе Харьковской области. Воин рассказывал изданию "Новинарня", что во время боя подбил вражеский танк, а противнику удалось повредить его машину. После этого боец лечился, а потом вернулся на фронт и получил в подчинение два трофейных танка.

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

За Бахмут уже не один месяц идут ожесточенные бои, город стал настоящей крепостью украинских воинов. Противники на Бахмутском направлении несут огромные потери.

В начале марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в боях за Бахмут российские оккупационные войска теряют в семь раз больше живой силы, чем наши войска.

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