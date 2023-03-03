Авиакомплекс, который уничтожили защитники Украины, был разработан для нужд российской спецслужбы.

Украинские воины-десантники в одном из районов выполнения заданий сбили засекреченный шпионский беспилотный авиационный комплекс России "Картограф".

Такой авиакомплекс разработали для нужд Федеральной службы безопасности РФ, ее враг использовал во время ведения боев на важных направлениях, говорится в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"... военнослужащими Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины был успешно сбит засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф", - говорится в сообщении.

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В ДШВ добавили, что наши десантники уже ликвидировали более 50 различных вражеских дронов.

Ситуация на фронтах в Украине - что стоит знать сейчас

Утром 3 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противники атаковали защитников нашего государства на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Купянском и Шахтерском направлениях. На этих направлениях наши воины отразили более 85 вражеских атак.

Противник несет огромные потери. Потери России в Украине уже составляют 151 370 захватчиков. Кроме того, ликвидирован уже 2061 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня.

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