9 артиллерийских средств противника были атакованы.

За прошедшие сутки авиация, подразделения ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем эффективно атаковали российских оккупантов по всей линии фронта.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы и техники врага, 1 пункту управления и по 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем был поражен 1 склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника", – добавляет Генштаб.

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Всего за прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес по позициям наших войск и по гражданским объектам ракетные (13), авиационные удар (64). Также оккупанты совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары оккупантов по Украине - последние новости

В ночь на 8 сентября оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Шахед-136/131", из которых 16 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

Также враг атаковал город Сумы, в результате чего ранения получили три человека, десятки домов были повреждены.

Кроме этого, российские оккупанты нанесли третий за три дня удар по Запорожью, повредив несколько учебных заведений.

Кровавую атаку устроили и на Кривой Рог. Ракета попала в здание полиции, есть жертва и много раненых.

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