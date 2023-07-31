Город на Николаевщине страдает от оккупантов с начала полномасштабного вторжения.

Защитника города Очаков Николаевской области уничтожили дорогостоящий наблюдательный комплекс оккупантов Муром-М. Как сообщили в Военно-морских сила ВС Украины, ликвидирован наблюдательный пост противника.

"Одно из подразделений ВМС ВСУ нанесло огневое поражение по наблюдательному посту с комплексом Муром-М. Метким выстрелом цель уничтожена", - рассказали военные моряки.

Обнародовано видео, на котором зафиксировано, как после меткого удара вражеский "глаз" разлетается в щепки. Судя по всему, оккупанты расположили свой наблюдательный пункт в гражданском здании в несколько этажей на оккупированной территории. Захватчики пытались замаскировать стоимостный оптический комплекс, но украинские военные его "вычислили".

Что такое комплексы "Муром"

Согласно открытым источникам, комплексы "Муром" производит российская компания "Стилсофт" - разработчик и производитель комплексных систем безопасности, имеющий сертификат (отраслевую премию) "за укрепление безопасности России" в номинации "Лучшее устройство (комплекс) сбора и обработки видеоинформации". У этого закрытого акционерного общества есть соответствующие рекомендации (поддержка) Минобороны РФ и ФСБ.

Мощный "Муром-М" - комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

Вооруженные силы Украины показали удачную охоту экипажу ударных БПЛА: на одном из направлений фронта удалось ликвидировать российский комплекс "Муром-М". Вражеское средство видеонаблюдения эффектно уничтожили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны. В кадре дрон сначала находит комплекс, скрытый за деревьями, а затем начинается "хлопок".

Что надо знать об Очаках

Недавно в ВМС ВСУ сообщали, что с начала широкомасштабного вторжения враг едва ли не ежедневно обстреливает мирных жителей Очакова - в городе повреждений получили 80% жилых домов.

В основном, удары противник наносит с Кинбурнской косы-единственной территории Николаевщины, которая пока еще остается оккупированной. Это направление силы обороны пристально контролируют. Их основная цель-не допустить высадки вражеского десанта на побережье, наблюдения за врагом, уничтожения скоплений силы, техники оккупантов и тому подобное.

На Кинбурнской косе враг обустраивает позиции, наблюдательные посты, огневые точки, противокатерную оборону. Также с той стороны наносится огневое поражение по украинским позициям.

На косе противник целенаправленно использует гражданские жилые дома, школы и детские сады для сохранения боекомплектов и в качестве своих наблюдательных пунктов. Поэтому украинским защитникам приходится быть крайне осторожными, чтобы не навредить украинцам, которые остаются под оккупацией. Поэтому наблюдение за потенциальными местами сосредоточения вражеской техники и живой силы продолжается долго.